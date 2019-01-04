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Украинский министр назвал прекращение ж/д сообщения с Россией неизбежным 

РИА Новости 20 минут назад
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает неизбежным прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Украина хочет прекратить ж/д сообщение с РФ 
Ранее министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В Госдуме РФ заявили, что Россия технически готова к прекращению железнодорожного сообщения с Украиной.
"Пока это этот вопрос не финализирован на уровне кабмина… Мы видим, по объективным нашим цифрам, количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в РФ неумолимо сокращается. То есть оно будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будут ездить", — заявил Омелян в эфире телеканала ZIK.
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