Украинский министр назвал прекращение ж/д сообщения с Россией неизбежным

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает неизбежным прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Ранее министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В Госдуме РФ заявили, что Россия технически готова к прекращению железнодорожного сообщения с Украиной.