Порошенко отрицает, что за украинскую автокефалию заплатили

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мире нет денег, способных купить константинопольского патриарха Варфоломея. Порошенко, пропагандирующий идею автокефалии несмотря на обещание не вмешиваться в дела церкви, дал интервью греческой Та Неа в связи с предстоящим 6 января предоставлением автокефалии.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря назвал главным побудительным мотивом патриарха Варфоломея "подчинить эту территорию, а потом ещё и зарабатывать на этом… кроме, конечно, подсказки из Вашингтона".

"В мире нет денег, которые могли бы купить таких людей, как его святейшество Варфоломей. Я думаю, что парни в Кремле знают это, и поэтому они пытаются фальсифицировать его мотивы", — ответил Порошенко на вопрос, получил ли патриарх финансовую выгоду от предоставления автокефалии.

Он также заявил, что патриарха Варфоломея "следует считать соучредителем новой Украины".

В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе Порошенко и патриарха Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви , впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.