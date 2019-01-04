Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продвинуть мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре лидеры высказали серьезное намерение решить территориальный спор.
«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», — сказал Абэ.
По его словам, необходимо поставить точку в разбирательстве о принадлежности Курильских островов.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации назвали невозможной передачу Японии части Курил.