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Синдзо Абэ намерен продвинуть мирные переговоры с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продвинуть мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре лидеры высказали серьезное намерение решить территориальный спор.
«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», — сказал Абэ.
По его словам, необходимо поставить точку в разбирательстве о принадлежности Курильских островов.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации назвали невозможной передачу Японии части Курил.
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В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Совет Федерации , Сингапур , Япония
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