«Тайная экзекуция»: как в Чехии хотели свергнуть украинскую власть

На Украине расследуют попытку захвата власти. Сообщается, что в мае прошлого года в Чехии состоялся так называемый «Первый национальный украинский конгресс», на котором Верховную раду , Генпрокуратуру Украины и МВД назвали преступными и нелегитимными организациями. Также там обсуждались возможности покушения на украинских политиков.

Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти, передают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

По информации силовиков, в мае 2018 года в Чехии проходило мероприятие, которое называется «Первый национальный украинский конгресс», на котором Верховную раду, Генпрокуратуру Украины и МВД назвали преступными и нелегитимными организациями, а сам конгресс провозгласили единственным законодательным органом украинской власти.

К тому же объявлялось о создании «Украинского народного трибунала», который бы представлял судебную ветвь власти. Приводить в действие приговоры трибунала должна была созданная спецслужба — «Тайная экзекуция».

Во время конгресса также было объявлено о создании «Украинской народной армии» (УНА (организация запрещена в России )), которая была призвана противостоять Национальной гвардии Украины и полиции при насильственном захвате власти и свержении конституционного строя. В обязанности ее служащих также должны были входить покушения на политических деятелей, которые они бы организовывали вместе с «Тайной экзекуцией». Участники конгресса собирались сформировать пять «легионов» УНА, подчеркивает издание.

Кандидатом в президенты от конгресса, который возглавил Рустам Ташбаев, избрали активиста евромайдана Ивана Бубенчика. Его задержали в апреле 2018 года по делу об убийстве милиционеров на евромайдане. В момент задержания он пытался пересечь украинско-польскую границу. Ему вменили покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконное обращение с оружием. Подозрения в умышленном убийстве с него сняли, а 17 мая поместили под домашний арест.

В декабре 2018 года киевский суд назначил лингвистическую экспертизу документов конгресса.

17 марта прошлого года депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что украинские военнослужащие готовы участвовать в военном перевороте. Об этом она сказала интернет-изданию «СТРАНА.ua». Она отметила, что на Украине служащих ВСУ, согласных свергнуть власть, более чем достаточно.

«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — сказала Савченко.

Всего за четыре дня до этого то же самое издание со ссылкой на источники в силовых структурах, знакомые с обстоятельствами дела, заявило, что Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота на Украине.

По словам собеседника, следователи якобы выяснили, что Савченко еще полгода назад обсуждала возможный переворот в стране с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны.

По информации издания, депутат и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан способствовал доставке оружия для офицеров, согласившихся участвовать в планах Савченко.

«В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их», — подчеркнул источник.

Из-за приостановки процесса подписания соглашения об ассоциации с ЕС 21 ноября 2013 года на площади Майдан в центре Киева собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре они начали беспорядки и стычки с силовиками.

Так называемая оппозиция применяла «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. В результате погибли десятки людей как со стороны силовиков, так и со стороны активистов.

Запад тогда поддержал протестующих, а в 2014 году занимающий тогда пост главы государства Виктор Янукович был отстранен от власти. Он опасался за свою жизнь, и поэтому покинул Украину. Политики, которые впоследствии пришли к власти, обвинили Януковича в создании преступной организации, злоупотреблении своими полномочиями и госизмене. Против бывшего украинского лидера возбудили уголовное дело.

С итогами «евромайдана» не согласились жители Донбасса. В итоге новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны: она продолжается и по сей день. В ООН подсчитали, что за все время боевых действий жертвами столкновений в Донбасса стали более 10 тыс. человек.

Впрочем, уже в конце этого года стало известно, что гордость за «евромайдан» и «оранжевую революцию» испытывают всего 28,4% жителей Украины. Таким образом, их число за последние три года заметно снизилось, отмечается в результатах опроса, опубликованных на сайте Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.