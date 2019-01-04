За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году

Для миллионов людей по всему миру наступление нового года символизирует начало нового этапа, связанного с надеждами, чаяниями и стремлениями. Между тем жесткая логика международных отношений сентиментальному влиянию не подвержена, и санкции, ракеты и Brexit на каникулы не уходят. «Лента.ру» решила напомнить читателям, за чем стоит следить, чего ждать и чего опасаться в новом 2019 году.

За чем следить

За Дональдом Трампом . Далеко не в последнюю очередь из-за его непредсказуемого поведения. Сейчас весь мир гадает, что будет с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, к чему в итоге приведет торговая война Вашингтона и Пекина, в которой наступило временное затишье, когда закончится объявленный в декабре вывод войск из Сирии , что станет с силами США Афганистане и как повернется противостояние с Ираном . Самим же американцам предстоит разбираться с разладом в рядах Демократической партии , которых объединяет в единое целое, пожалуй, только противостояние Трампу.

Главное внимание, несомненно, приковано к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о связях американского президента с Россией . Его предварительные итоги ожидаются в первой четверти года и эффект в любом случае произведут взрывной. Несмотря на отсутствие реальных утечек по делу, предъявленные ранее соратникам Трампа обвинения понемногу омрачают его будущее. Аналитики уже ожидают быстрой отставки президента, республиканцам пророчат полный крах и отказ от поддержки их кандидата.

Впрочем, на самом деле перспективы не такие безрадостные, и вряд ли доклад Мюллера приведет к моментальному импичменту Трампа. Выводы в документе, скорее всего, будут не слишком уж обличительными: вроде как и были у него связи с Россией, вероятно, даже во время предвыборной кампании, да только не особо порочные.

В любом случае эта тема повлияет на отношения США и России, а затем плавно перетечет в разговоры о новых американских выборах, которые пройдут в 2020-м. Вопрос в том, продолжат ли в Вашингтоне обвинять Москву в попытках повлиять на исход выборов 2016 года и состоится ли все-таки второй саммит Россия — США с участием президентов двух стран.

Чего бояться

Корейских ракет. Один из главных вопросов 2019 года, пожалуй, это не как скоро лидер КНДР Ким Чен Ын откажется от ядерного оружия, а как вообще сдвинуть переговоры по этому вопросу с мертвой точки. Да, в прошлом году был достигнут значительный прогресс, однако какие-либо дальнейшие подвижки видны только в отношениях между Северной и Южной Кореей. Вашингтон же практически ничего не сделал: как вводил разные ограничения в отношении КНДР, так и продолжает это делать, настаивая при этом на одностороннем разоружении.

Это в своей речи по случаю наступления 2019 года отметил и северокорейский лидер. «Я хочу верить, что в отношениях между США и КНДР совместными усилиями можно достичь великих результатов, как это произошло в отношениях двух Корей», — сказал он. Так что 2019-й может хоть что-то изменить.

Ожидается, что состоится вторая встреча Трампа и Кима. На ней могут быть обговорены новые детали отношений и мира на Корейском полуострове, хотя для существенного прогресса Вашингтону придется как минимум частично отказаться от своей позиции и разорвать бесконечный круг недоверия: начать снимать санкции, восстанавливать дипломатические отношения или даже торговлю. Кстати, прогресс после таких переговоров должен стать бонусом в копилку политических очков американского лидера в преддверии президентских выборов 2020 года.

В ответ КНДР, конечно же, не сдаст сразу все свои бомбы, но вполне вероятно, что начнет демонтировать пусковые установки и допустит инспекторов на все интересующие их объекты. На этом фоне вероятно подписание соглашения об окончании Корейской войны, которая по документам все еще продолжается.

Любые переговоры не гарантируют успех, однако практически гарантируют провал, если позиция одной из сторон многие годы не меняется совершенно. Пхеньян , по сути, уже заявил, что война — не вариант, так что теперь нужна реакция другой стороны.

В случае же провала переговоров США и КНДР «коротышка с ракетой» вполне может вернуться, и мир опять окажется на пороге ядерной войны. «Если США не будут выполнять свои обещания и, испытывая наше терпение, станут выдвигать односторонние требования и давить на нас санкциями, у нас не будет иного выбора, кроме как пойти по другому пути», — подчеркнул Ким.

Во что [не] вмешиваться

В выборы. Главными в этом ряду можно назвать выборы в Европарламент , которые состоятся весной. На них, вероятнее всего, серьезно поднимутся националистические силы и евроскептики, которые в последнее время занимают все более уверенные позиции в отдельных странах.

Изменить облик Европы может и грядущая смены президента Еврокомиссии , поскольку за ней, вероятно, последуют ожесточенные баталии по дальнейшему развитию. Страны юга Европы, вероятно, попытаются отстаивать более равное распределение рисков среди членов блока, в то время как северные государства попытаются продавить идею более жесткой финансовой дисциплины.

Кстати, на волне подъема националистов эксперты боятся усиления российского влияния: считается, что Москва, возможно, поддержит правые партии и попытается подорвать единство ЕС НАТО . В связи с этим важными будут выборы в парламент Молдавии, в котором проевропейские партии сейчас имеют большинство. В случае укрепления позиций пророссийских сил политика страны может как лишь частично переориентироваться на сотрудничество с Россией, так и в целом заморозить интеграцию с ЕС.

Немного другая ситуация в Польше, где также пройдут парламентские выборы. В настоящее время позиция Варшавы нарочито антироссийская: власти сносят советские памятники, президент призывает направить в республику больше американских войск, в стране намерены разместить и постоянную американскую базу. Для Европы и США Польша стала «бастионом защиты от российской агрессии», и выборы вряд ли принесут изменения.

Пройдут всеобщие выборы и в Канаде, в результате которых Либеральная партия нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо будет бороться с консерваторами, а он может уйти с поста. Нового президента выберут в 2019-м в Афганистане, что, вероятно, скажется как на мирном процессе с группировкой «Талибан» (запрещена в РФ), так и на отношениях с США, чьи силы до сих пор находятся в стране.

Куда «вторгаться»

Лучше никуда. В 2018 году Россия стала олицетворением опасного противника для Великобритании, на территории которой отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля . В итоге в британском Минобороны заявили о разработке стратегии по нейтрализации угроз со стороны Москвы, а премьер-министр Тереза Мэй вообще поблагодарила военных за защиту от российского вторжения. И все это на фоне серьезнейшего политического кризиса внутри страны из-за грядущего в марте выхода из Евросоюза: с Брюсселем-то Мэй договорилась, но вот на родине ее соглашение в нынешнем виде одобрять не собираются. По сути, его считают слишком мягким и требуют более жесткой позиции, однако в ЕС ничего менять уже не желают.

Brexit нанесет сильнейший удар по экономике, ее рост замедлится. В частности, королевству грозит потеря тарифных преимуществ в торговле, что создаст проблемы как для экспорта, так и для импорта. В стране, вероятно, подскочит инфляция, уровень жизни населения ухудшится. Несмотря ни на что, он должен обязательно состояться 29 марта 2019 года.

Сейчас же Лондон на перепутье. Первый путь, к которому на всякий случай уже начали официально готовиться, — это Brexit без заключения каких-либо соглашений с европейскими властями. В таком случае не должны пострадать сферы вроде авиаперевозок, поставок лекарств, защиты персональных данных, но в то же время непосредственно официальной договоренности ЕС и Соединенного Королевства не будет.

Второй путь: парламентарии под давлением дедлайна все-таки соберутся и ратифицируют сделку либо по плану Мэй, либо что-то похожее. Третий вариант — парламент ни о чем не договорится и никакое соглашение принять не сможет и вынудит правительство переносить сроки выхода из ЕС. Это сразу же повышает шанс на внеочередные выборы или новый референдум по Brexit. Именно такой вариант развития событий считается самым вероятным.

В любом случае положение Великобритании сильно изменится. Возможно, сменится и Мэй, все-таки удержавшаяся у власти в минувшем декабре. Как бы то ни было, вряд ли «агрессор Россия» и угроза вторжения помогут справиться с ситуацией: британцам придется положиться на свои силы.

От чего защищаться

О недоброжелательности со стороны Москвы периодически вспоминают в НАТО. Эксперты постоянно ищут уязвимые места обеих сторон на случай боевых действий, говорят о возможности переоборудования вооружений, страны проводят учения на случай войны альянса с Россией (к примеру, в начале 2018-го военнослужащие из Великобритании отрабатывали действия танковых соединений на территории Эстонии). Это вылилось в самые масштабные после окончания холодной войны маневры на северном фланге НАТО: стратегические учения Trident Juncture 2018 («Единый трезубец — 2018»), состоявшиеся в октябре-ноябре.

НАТО неоднократно заявляла о том, что не намерена нападать на Россию, но в то же время в Европе размещается техника и открываются командные пункты. Так, в 2019-м новая северная штаб-квартира альянса должна появиться в Латвии. Она будет ответственна за планирование и координацию обороны Балтийского региона.

На этом фоне тревожным может стать и вопрос договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Альянс подчеркивает, что не собирается размещать в Европе вооружения, запрещенные соглашением. Россия, в свою очередь, безоговорочно доверять этому не хочет.

Кроме того, в наступившем году НАТО вообще может расшириться: Македонии наконец-то открыта дорога в альянс. Ранее из-за спора о названии страны любые попытки блокировались Грецией. Теперь же новое наименование выбрано, и после официального изменения уже Республика Северная Македония сможет вступить в НАТО и ЕС. Тем не менее, несмотря на все тревожные знаки, важно помнить: уровень концентрации войск Запада в Европе на порядок ниже того, что был во время холодной войны.

Чем любоваться

Императором. В наступившем году впервые за два столетия от трона отречется император Японии. Ожидается, что 85-летний Акихито, возглавляющий страну 30 лет — с 7 января 1989 года, сложит свои полномочия в последний день апреля.

Акихито ранее перенес операцию на сердце и лечился от рака предстательной железы. Правитель отмечал, что возраст и здоровье мешают ему выполнять свои обязанности. Ради его отречения летом 2017 года парламент даже принял специальный закон, ведь император, согласно конституции страны, должен быть императором до конца своих дней.

Уже 1 мая планируется проведение церемонии возведения на престол его старшего сына, 58-летнего Нарухито. В соответствии с традиционным порядком престолонаследия, он станет 126-м императором Японии и первым правителем страны, родившимся после Второй мировой войны.

Церемония возведения на престол состоит из трех частей: передача трех святынь новому императору, непосредственно интронизация и обряд дайдзёсай, во время которого император молится за благосостояние народа и хороший урожай, а также трапезничает с богами. На церемонию тратятся огромные средства, а император и императрица предстают в традиционных одеждах. Впрочем, и здесь есть недовольные: они считают, что ритуал дайдзёсай слишком тесно связан с религией, а потому его не должно финансировать государство. Кстати, по некоторым данным, на церемонию для Акихито 30 лет назад потратили более 100 миллионов долларов в пересчете на нынешние цены.

В общем и целом пристально следить, по-видимому, придется за борьбой гигантов: США, Китай, Евросоюз и Россия будут решать свои проблемы и регулировать взаимные претензии. И, судя по тенденции на достижение договоренностей, заданной Северной Кореей, кровавой войны все-таки ждать не стоит.