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Украинская таможня задержала послание патриарха Кирилла 

News.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отправленный на Украину в преддверии праздника.
Такие действия были объяснены якобы несоблюдением таможенных формальностей, пояснил в своём Telegram-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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При этом он отметил, что их можно было «и со смартфона зачитать».
«Ну, а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звёздочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда», — добавил представитель РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл призвал всех верующих «особенно молиться» о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине». Кроме того, священнослужитель напомнил не забывать делать добро и верить в счастье, писал News.ru.
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