Украинская таможня задержала послание патриарха Кирилла

Таможня задержала тираж рождественского послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отправленный на Украину в преддверии праздника.

Такие действия были объяснены якобы несоблюдением таможенных формальностей, пояснил в своём Telegram-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

При этом он отметил, что их можно было «и со смартфона зачитать».

«Ну, а внимательные сотрудники украинской таможни пусть готовят дырочку для новой звёздочки на погонах, раз она им важнее, чем Вифлеемская звезда», — добавил представитель РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал всех верующих «особенно молиться» о «братьях и сестрах Русской церкви на Украине». Кроме того, священнослужитель напомнил не забывать делать добро и верить в счастье, писал News.ru.