Guardian: в Британии готовят тысячу полицейских на случай «жесткого» Brexit

В январе около тысячи полицейских из Шотландии Англии подготовятся к переброске в Северную Ирландию, чтобы обеспечить безопасность на возможных протестах в случае выхода Британии из состава Евросоюза без сделки по Brexit. Об этом пишет The Guardian

Отмечается, что о дополнительных силах попросили полицейские Северной Ирландии. В издании подчеркнули, что власти Северной Ирландии в данный момент оценивают вероятность выхода Британии из Евросоюза без сделки как "очень высокую".