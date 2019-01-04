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В Германии вынесли вердикт отношениям с Россией

Guardian: в Британии готовят тысячу полицейских на случай «жесткого» Brexit 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Reuters
В январе около тысячи полицейских из Шотландии и Англии подготовятся к переброске в Северную Ирландию, чтобы обеспечить безопасность на возможных протестах в случае выхода Британии из состава Евросоюза без сделки по Brexit. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что о дополнительных силах попросили полицейские Северной Ирландии. В издании подчеркнули, что власти Северной Ирландии в данный момент оценивают вероятность выхода Британии из Евросоюза без сделки как "очень высокую".
Ранее экс-министр по Brexit Дэвид Дэвис посоветовал британскому премьер-министру Терезе Мэй отложить голосование по сделке по Brexit.
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В мире , Европа , Дэвид Дэвис , Тереза Мэй , ЕС , The Guardian , Великобритания , Шотландия
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