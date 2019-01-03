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СБУ заявила о попытке захвата власти на Украине 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Служба безопасности Украины (СБУ) расценила как попытку захвата власти проведение "Первого национального украинского конгресса" и создание "Украинской народной армии" в мае 2018 года в Праге.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, на "Первом национальном украинском конгрессе", который прошел в чешской столице 24-26 мая прошлого года, было провозглашено, что Верховная рада, генпрокуратура и МВД Украины нелегитимны и являются преступными организациями. А единственным легитимным законодательным органом власти в стране является "Первый национальный украинский конгресс". Его лидером является член политической организации "Украинский политический альянс" Рустам Ташбаев. По информации украинских СМИ, он почти 20 лет назад эмигрировал в США.
На этом же мероприятии, согласно данным СБУ, законной судебной ветвью власти был провозглашен "Украинский народный трибунал", а для исполнения приговоров "трибунала" решено было создать собственную спецслужбу — "Тайную экзекьюту".
Кроме того, участники конгресса объявили о создании силовых структур, в том числе "Украинской народной армии". Основной ее задачей было названо противодействие Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Спецслужбы установили, что руководящий состав легиона "Украинской народной армии" "Центр" формируется довольно быстро, а его подразделения действуют в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и городе Кременчуг (Полтавская область).
На съезде в Праге единым кандидатом в президенты Украины от "Первого национального украинского конгресса" был избран активист "евромайдана" Иван Бубенчик.
В СБУ такие заявления и действия расценили как "насильственный захват власти и свержение конституционного строя". По этому поводу начато расследование.
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В мире , Украина , Генпрокуратура РФ , СБУ , МВД , Верховная Рада , Прага
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