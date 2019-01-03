Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс, заявили в ЛНР

Минометный взвод украинских силовиков прибыл к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"В населенном пункте Кряковка отмечено прибытие минометного взвода в составе трех расчётов 120-миллиметровых минометов "Молот", — сказал Марочко.

Он напомнил, что использование "Молота" было запрещено на Украине в связи с гибелью военнослужащих из-за неоднократных случаев разрыва миномёта.

При этом он отметил, что в целом "ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к стабилизации".