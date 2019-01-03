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Минометный взвод силовиков прибыл в Донбасс, заявили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Минометный взвод украинских силовиков прибыл к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"В населенном пункте Кряковка отмечено прибытие минометного взвода в составе трех расчётов 120-миллиметровых минометов "Молот", — сказал Марочко.
Карающий «Молот»: момент взрыва украинского миномета попал на видео
Он напомнил, что использование "Молота" было запрещено на Украине в связи с гибелью военнослужащих из-за неоднократных случаев разрыва миномёта.
При этом он отметил, что в целом "ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к стабилизации".
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