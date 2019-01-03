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Украинцы обеспокоились направлением развития страны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По данным опроса центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Яременко, 68,3 процента украинцев считают, что их страна движется в неправильном направлении. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Главными проблемами страны участники опроса, который проходил с 16 по 22 декабря 2018 года (2045 респондентов по всей территории страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей), считают военный конфликт на востоке Украины (58 процентов респондентов), низкий уровень зарплат и пенсий (57 процентов), рост тарифов на коммунальные услуги (52 процента), рост цен на продукты питания и другие основные товары (35,9 процента), безработицу (25,2 процента) и коррупцию (23,3 процента).
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Также жителей Украины беспокоят недоступность медицинской помощи (17 процентов опрошенных), рост преступности (11,3 процента), отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса (10,3 процента), проблемы с получением образования (6,2 процента).
За радикальные изменения в стране выступают 63,7 процента респондентов, при этом 14,9 процента хотели бы вернуть ситуацию на Украине к тому, «как было раньше». 69,8 процента готовы поступиться частью демократических принципов и свобод ради того, чтобы в стране «было больше порядка». При этом введение в десяти областях Украины военного положения по инициативе президента Петра Порошенко не поддержали 64,8 процента участников опроса.
В ноябре 2018 года сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко по результатам соцопросов среди граждан страны занимает лишь четвертое место в рейтинге кандидатов на приближающихся президентских выборах, назначенных на 2019 год. Поддержать Порошенко готовы семь процентов избирателей.
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В мире , Украина , Петр Порошенко
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