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Число погибших в Магнитогорске возросло
Число погибших в Магнитогорске возросло

Депутат Каплин намерен баллотироваться в президенты Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский депутат Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах, сообщил завотделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.
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"Подал соответствующие документы Сергей Каплин. Это не значит, что он кандидат. Кандидатом он станет или не станет после соответствующего заседания Центральной избирательной комиссии", — цитирует Хивренко агентство УНН.
Каплин является главой Социал-демократической партии. До 2016 года он состоял в депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".
аккаунт Сергея Каплина в сети Facebook
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.
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Комментарии36
В мире , Украина , Центризбирком России
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