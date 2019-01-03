Депутат Каплин намерен баллотироваться в президенты Украины

Украинский депутат Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах, сообщил завотделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

"Подал соответствующие документы Сергей Каплин. Это не значит, что он кандидат. Кандидатом он станет или не станет после соответствующего заседания Центральной избирательной комиссии", — цитирует Хивренко агентство УНН.

Каплин является главой Социал-демократической партии. До 2016 года он состоял в депутатской фракции "Блок Петра Порошенко".

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Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.