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В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны, пишет украинское издание "Вести".
По данным портала "Страна.ua", 26-летний мужчина вступил в перепалку с прохожим, выгуливающим двух собак.
"В ходе конфликта собачник, по словам свидетелей-соседей, неожиданно нанес резкий удар в челюсть своего оппонента, от которого он упал на землю и вскоре скончался", — сообщает издание.
Мужчина умер, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, смерть наступила от удара в голову.
По информации "Вестей", подозреваемый является известным боксером, более десяти лет представляющим Лигу профессионального бокса Украины.
Киевская полиция возбудила дело об умышленном убийстве, нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.
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