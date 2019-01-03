В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны

В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны, пишет украинское издание "Вести".

По данным портала "Страна.ua", 26-летний мужчина вступил в перепалку с прохожим, выгуливающим двух собак.

"В ходе конфликта собачник, по словам свидетелей-соседей, неожиданно нанес резкий удар в челюсть своего оппонента, от которого он упал на землю и вскоре скончался", — сообщает издание.

Мужчина умер, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, смерть наступила от удара в голову.

По информации "Вестей", подозреваемый является известным боксером, более десяти лет представляющим Лигу профессионального бокса Украины.

Киевская полиция возбудила дело об умышленном убийстве, нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.