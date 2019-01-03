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Лувр установил новый рекорд посещаемости 

News.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Один из крупнейших в мире художественных музеев — парижский Лувр — в 2018 году посетили свыше 10 миллионов человек. Об этом рассказал его директор Жан-Люк Мартинез.
По его мнению, Лувр не только побил свой прежний рекорд, но и установил планку посещаемости на новую высоту для музеев всего мира. Мартинез добавил, что этому достижению способствовал подъём международного туризма в Париже после терактов в ноябре 2015 года, сообщает агентство Belga.
В качестве художественного музея Лувр начал работать в 1973 году. Предыдущий рекорд посещаемости был зафиксирован в нём в 2012 году и составил 9,7 миллиона человек.
Ранее News.ru писал о том, что охрана Лувра не спустила в музей австралийскую модель Нюшу Сиех. Причиной тому стал чересчур откровенный наряд девушки.
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