Глава посольства КНДР попросил убежища в Италии, пишут южнокорейские СМИ

Южнокорейская пресса утверждает, что исполняющий обязанности посла КНДР Риме Чо Сон Гиль попросил убежища в Италии и находится под защитой местных властей.

Сеуле пока нет официального подтверждения этой информации, сообщила президентская администрация . Обычно власти иностранных государств, в которых пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею.

Как сообщила в четверг газета "Чунан ильбо", 48-летний Чо Сон Гиль, исполняющий обязанности посла КНДР в Риме, пытается получить политическое убежище в Италии и с начала декабря находится под защитой правительства этой страны.

Чо Сон Гиль фактически руководил работой посольства после того, как Италия выслала в 2017 году северокорейского посла Мун Чон Нама из-за активизации в то время ядерной программы КНДР.

Вместе с тем агентство Рёнхап распространило сообщение представителя администрации Южной Кореи Ким Ый Гёма о том, что в Сеуле об этом ничего не известно.