Южнокорейская пресса утверждает, что исполняющий обязанности посла КНДР в Риме Чо Сон Гиль попросил убежища в Италии и находится под защитой местных властей.
В Сеуле пока нет официального подтверждения этой информации, сообщила президентская администрация. Обычно власти иностранных государств, в которых пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею.
Как сообщила в четверг газета "Чунан ильбо", 48-летний Чо Сон Гиль, исполняющий обязанности посла КНДР в Риме, пытается получить политическое убежище в Италии и с начала декабря находится под защитой правительства этой страны.
Чо Сон Гиль фактически руководил работой посольства после того, как Италия выслала в 2017 году северокорейского посла Мун Чон Нама из-за активизации в то время ядерной программы КНДР.
Вместе с тем агентство Рёнхап распространило сообщение представителя администрации Южной Кореи Ким Ый Гёма о том, что в Сеуле об этом ничего не известно.