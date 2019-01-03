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Глава посольства КНДР попросил убежища в Италии, пишут южнокорейские СМИ 

РИА Новости + ещё 12 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Южнокорейская пресса утверждает, что исполняющий обязанности посла КНДР в Риме Чо Сон Гиль попросил убежища в Италии и находится под защитой местных властей.
В Сеуле пока нет официального подтверждения этой информации, сообщила президентская администрация. Обычно власти иностранных государств, в которых пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею.
Как сообщила в четверг газета "Чунан ильбо", 48-летний Чо Сон Гиль, исполняющий обязанности посла КНДР в Риме, пытается получить политическое убежище в Италии и с начала декабря находится под защитой правительства этой страны.
Чо Сон Гиль фактически руководил работой посольства после того, как Италия выслала в 2017 году северокорейского посла Мун Чон Нама из-за активизации в то время ядерной программы КНДР.
Вместе с тем агентство Рёнхап распространило сообщение представителя администрации Южной Кореи Ким Ый Гёма о том, что в Сеуле об этом ничего не известно.
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Комментарии4
В мире , Администрация Президента РФ , КНДР , Рим
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