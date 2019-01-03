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Новым официальным представителем Пентагона назначен Чарльз Саммерс 

Вести.Ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: defense.gov
Новым официальным представителем Пентагона вместо сложившей свои полномочия 1 января Даны Уайт назначен заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Чарльз Саммерс.
Саммерс вступил в должность одновременно с Патриком Шанаханом, приступившим к исполнению обязанностей главы Пентагона, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился отправить в отставку бывшего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса. Практически с самого начала работы Мэттиса официальным представителем ведомства была Дана Уайт.
В августе 2018 года в отношении Даны Уайт было инициировано внутреннее расследование на предмет выявления фактов злоупотребления служебными полномочиями в личных целях. Она, якобы, вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать личные вещи в химчистку, покупать лекарства в аптеке и так далее.
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В мире , Дана Уайт , Дональд Трамп , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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