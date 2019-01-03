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Умер культовый мультипликатор Дисней 

Рамблер + ещё 5 12 часов назад
Фото: кадр из мультфильма
Известный аниматор Диснея Дон Луск умер на 106-м году жизни. О смерти художника сообщает инстаграм Disney Animation.
«Мы опечалены смертью аниматора-ветерана Дона Ласка, который ушел из жизни 30 декабря», — сказано в сообщении.
Дон был аниматором раннего периода Disney. Почти 30 лет работал на студии, а затем на телевидении. Он также был одним из создателей «Семейки Адамс».
Его знали и уважали в мире мультипликации. Концептуальный художник Disney Майк Пераза заявил, что Дон Луск был не только талантливым, но и отзывчивым профессионалом.
«Наш друг Дон скончался, — написал Пераза в соцсетях, — Как ветеран анимации, он был настолько же талантлив, насколько щедр на советы и помощь другим на протяжении многих лет. Мы будем скучать по нему. Его замечательные творения будут жить».
Луск был аниматором мультфильмов, известных всему миру: «Пиноккио», «Фантазия», «Бэмби», «Золушка», «Спящая Красавица», «Питер Пэн». Одна из его последних работ — «101 далматинец».
Комментарии1
В мире , Питер Пэн , Walt Disney
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