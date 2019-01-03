На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза" , заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, "Нафтогаз" является монополистом на украинском газовом рынке.

"Цену (на газ. — Прим. ред.) нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ и ему все равно, какой газ (из какой страны. — Прим. ред.), и только ему все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет", — заявил он.

Для разрешения проблемы Лановой предложил разделить "Нафтогаз" и его дочерние компании.

Рост цены на газ

Повышение тарифов на газ для населения остается одним из наиболее острых вопросов для Украины. Это еще и одно из главных условий Международного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша помощи. С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.

Но в октябре Киев наконец утвердил повышение цен — с первого ноября тысяча кубометров обходится украинцам почти в 8,5 тысячи гривен, то есть на 23,5 процента дороже.

Многие украинские политики не раз предупреждали, что повышение цен на газ чревато социальным взрывом.