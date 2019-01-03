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В Магнитогорске задержали мародера
В Магнитогорске задержали мародера

В Казахстане уволили офицера МВД, назвавшего коллег братвой в поздравлении 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: Flickr / upyernoz
Заместитель начальника первого курса Карагандинской академии МВД, назвавший своих коллег в новогоднем поздравлении "братвой", уволен, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором человек в форме поздравляет своих коллег, называя их "братвой". "Желаю нашей братве процветания до седьмого колена, чтобы наши правнуки пользовались нашими связями", — говорит полицейский на записи.
Садубаев сообщил, что видеозапись была сделана 31 декабря 2018 года, на его кадрах должностное лицо ведомственного учебного заведения поздравляет своих коллег.
"Решением дисциплинарной комиссии заместитель начальника первого курса Карагандинской академии Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу", — сообщил Садубаев.
Он отметил, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.
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В мире , СНГ , МВД
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