Полиция применила слезоточивый газ на акции «жёлтых жилетов» в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» в Париже, стычка демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов произошла около здания префектуры полиции рядом с мостом Нотр-Дам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее участники протестного движения «Жёлтые жилеты» собрались у здания парижской мэрии. Ожидается, что колонна должна начать движение по направлению к Национальному собранию.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением в связи с продолжающимися протестами «жёлтых жилетов», в ходе которого объявил о мерах поддержки населения Франции.