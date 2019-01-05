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Полиция применила слезоточивый газ на акции «жёлтых жилетов» в Париже 

RT на русском + ещё 17 42 минуты назад
Фото: Reuters
Полиция применила слезоточивый газ против участников протестной акции «жёлтых жилетов» в Париже, стычка демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов произошла около здания префектуры полиции рядом с мостом Нотр-Дам.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее участники протестного движения «Жёлтые жилеты» собрались у здания парижской мэрии. Ожидается, что колонна должна начать движение по направлению к Национальному собранию.
В декабре президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением в связи с продолжающимися протестами «жёлтых жилетов», в ходе которого объявил о мерах поддержки населения Франции.
Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с НСН прокомментировал обращение французского лидера к народу.
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В мире , Криминал , Происшествия , Юрий Рубинский , РАН , МВД
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