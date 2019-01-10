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Трамп покинул встречу с демократами после единственного вопроса 

Lenta.ru + ещё 111 33 минуты назад
Президент США Дональд Трамп покинул встречу с лидерами демократов в палатах конгресса Чаком Шумером и Нэнси Пелоси после ответа на первый вопрос. Об этом он рассказал в своем Twitter.
По словам Трампа, он спросил демократов о том, одобрят ли они план пограничной безопасности, включающий в себя строительство стены на границе с Мексикой, если он закончит шатдаун. Шумер и Пелоси ответили отказом.
«Я сказал им: «пока-пока», — больше ничего не сработает!» — написал американский президент.
Частичная приостановка работы правительства США — шатдаун — продолжается с 22 декабря. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.
В декабре 2018 года американский лидер заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.
Позднее Трамп показал проект стены, верх которой был выполнен в форме пик. Он посетовал, что демократы не хотят видеть бетонную ограду, поэтому планируется установить художественно спроектированную конструкцию, через которую будет видно происходящее на другой стороне.
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В мире , Видео , Чак Шумер , Дональд Трамп , США
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