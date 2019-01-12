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«Высокая и красивая»: Трамп показал фото стены на границе с Мексикой 

ТК «Звезда» + ещё 161
Фото: realDonaldTrump, Twitter
Президент США Дональд Трамп ответил на критику строящейся стены на границе с Мексикой.
Президент Соединенных Штатов выложил в своем Twitter-аккаунте фотографию участка стены, строящейся на границе с Мексикой.
Таким образом он показал, что держит свое предвыборное обещание построить заграждение и ответил «фейковым СМИ», обвинивших его в том, что строительство новой преграды для нелегальных мигрантов из Мексики не ведется.
«Очень высокая, крепкая и красивая. Многие мили уже отремонтированы или строятся!» — подчеркнул глава Белого дома.
По мнению Трампа, преграду должны были возвести еще его предшественники, поскольку это необходимо для безопасности Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что образцы конструкции, из которой может быть построена стена пограничная стена, оказались ненадежными, поскольку их можно распилить пилой.
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