Трамп назвал потерей времени встречу с лидерами демократов

Президент США Дональд Трамп назвал потерей времени свою встречу с лидерами демократов в конгрессе США по вопросу безопасности границ, из-за которого блокируется принятие нового бюджета.

"Только что ушел со встречи с Чаком (Шумером) и Нэнси (Пелоси), абсолютная потеря времени. Я спросил, что будет через 30 дней, если я быстро завершу всё (приостановку работы части федеральных ведомств), вы тогда утвердите безопасность на границе, которая включает стену или стальной барьер? Нэнси сказала "Нет". Я сказал "Да свидания", ничего больше не работает!" — написал президент в Twitter.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер фактически подтвердил твит Трампа, заявив, что встреча была недолгой.

"К сожалению, президент просто встал и ушел. Он спросил спикера Пелоси: "Согласитесь ли вы с моей стеной?". Она сказала: "Нет". Он встал и сказал: "Тогда нечего обсуждать". И ушел", — рассказал Шумер журналистам.

Ранее Трамп заявил, что поскольку конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить в стране режим чрезвычайного положения и "очень быстро" собственной властью построить стену на границе с Мексикой.

Обеспечение безопасности южной границы США было одной из предвыборных обещаний Трампа: президент намерен защитить границу от нелегальной иммиграции стеной, однако вопрос ее финансирования остается открытым. Трамп требует выделить дополнительные 5,6 миллиарда долларов на охрану границы и строительство заграждений на ней. Демократы, которые получили контроль в палате представителей, не согласны. В результате с 22 декабря примерно четверть федеральных учреждений США сократили работу из-за отсутствия утвержденного финансирования (так называемый "шатдаун").