Трамп предложил Пелоси ехать с визитом за границу за свой счёт

Президент США Дональд Трамп отложил заграничную поездку спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси из-за шатдауна. В своём письме глава государства назвал это первое официальное заокеанское турне Пелоси турпоездкой.

Египет и Трамп также намекнул, что третье по важности лицо в иерархии американской власти может отправиться на неделю в Брюссель Афганистан за свой счёт.

«Очевидно, если вы предпочитаете отправиться в это путешествие на коммерческом рейсе, это исключительно ваше право», — говорится в письме президента, опубликованном Белым домом в Twitter.

Трамп с иронией пояснил, что в условиях, когда 800 тысяч американских служащих не получают зарплату, перенос поездки Пелоси вполне уместен. И предложил спикеру остаться в Вашингтоне для продолжения диалога о возобновлении работы правительства и финансировании мер по строительству стены с Мексикой. Президент США выразил надежду, что открытая и опасная южная граница страны наконец-то получит «внимание, финансирование и безопасность, которую она горячо заслуживает».

Письмо Трампа стало ответом на слова Пелоси, которая призвала его перенести ежегодное послание к Конгрессу в связи с шатдауном.