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Трамп заявил, что работа правительства может быть приостановлена надолго 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с представителями Демократической партии в Белом доме заявил, что приостановка работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств может продлиться несколько месяцев или лет. Об этом заявил журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с американским лидером в пятницу.
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"Мы сказали президенту, что нам нужно возобновить работу правительства. Он сопротивляется. В сущности, он сказал, что работа [правительства] может быть приостановлена на долгое время — на месяцы, даже на годы", — заявил он.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер также подчеркнули, что в ходе новой встречи с президентом не удалось договориться по вопросу выделения средств на строительство стены на американо-мексиканской границе.
С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.
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В мире , США
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