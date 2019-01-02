СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»

Служба безопасности Украины депортировала из страны белорусского журналиста Павла Карназыцкого за якобы ведение «антиукраинской пропаганды» и «деструктивную деятельность». Ранее федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала притеснения и угрозы журналистам на Украине и призвала расследовать все такие инциденты.

«СБУ блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства», — говорится в сообщении украинского силового ведомства.

Власти страны запретили ему въезд на Украину в ближайшие три года. Адвокат журналиста Андрей Доманский добавил, что его клиенту не была предоставлена правовая помощь.

Накануне украинский провайдер «Ланет», входящий в десятку крупнейших в стране, сообщил о прекращении трансляции телеканала NewsOne. В заявлении говорится, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно провел внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne.

К тому же ему неоднократно объявляли предупреждение за несоблюдение правил вещания в дни траура. В августе 2018 против канала ввели санкцию в виде предупреждения за нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании», который запрещает транслировать передачи, содержащие популяризацию или пропаганду «органов государства-агрессора» (постановлением Верховной рады таковой признана Россия ).

«Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — уверен сенатор.

«Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что «новый виток» ограничений прав доступа к информации граждан Украины связан с тем, что в оставшийся до выборов период, до 31 марта 2019 года, Порошенко нужно приложить максимум усилий, чтобы поднять свой рейтинг.

«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет свое мнение о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — констатировал парламентарий.

В конце прошлого года федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала притеснения и угрозы журналистам на Украине и призвала расследовать все такие инциденты, передает НСН.

«Усиливающееся ограничение свободы прессы на Украине недопустимо.

Я с большой обеспокоенностью отмечаю инциденты в отношении украинских и международных СМИ на Украине. Применение силы и угрозы в отношении журналистов должно быть наказано», — сказала дипломат.

«Независимое освещение событий требует свободы для журналистов, особенно в конфликтных ситуациях. Необоснованный отказ в аккредитации является причиной для беспокойства и приводит к незаконному ангажированию отчетов из зоны конфликта на востоке Украины. Посольство Австрии в Киеве и министерство иностранных дел в Вене работают на всех уровнях, чтобы гарантировать, что украинские власти выдают необходимые аккредитации», — указала глава ведомства.

Она добавила, что посол Украины в Вене был приглашен на встречу с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Австрии 8 января будущего года именно для обсуждения этой проблемы.

«В других государствах также усиливается ограничение свободы прессы и угроз, насилия и даже убийств журналистов. Мы должны вместе противостоять этому тревожной тенденции и привлечь виновных к ответственности через верховенство закона», — резюмировала Кнайсль.

Россия продолжит действовать зеркально в случае новой высылки Киевом российских журналистов.

«Есть ситуации, когда мы видим, что кроме силового прессинга, политического наката, есть еще прямая угроза со стороны силовиков, властей той или иной страны в адрес российских журналистов, вплоть до их депортации», — сказала дипломат.

Она отметила, что в таких случаях ведомство «будет вынуждено действовать зеркально». По ее словам, МИД и далее будет предоставлять все возможности для работы на территории России всем журналистам, в том числе украинским, даже несмотря на то, что «не только украинские, но и другие журналисты могут писать откровенные фейки».