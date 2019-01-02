Служба безопасности Украины депортировала из страны белорусского журналиста Павла Карназыцкого за якобы ведение «антиукраинской пропаганды» и «деструктивную деятельность». Ранее федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала притеснения и угрозы журналистам на Украине и призвала расследовать все такие инциденты.
«СБУ блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства», — говорится в сообщении украинского силового ведомства.
Власти страны запретили ему въезд на Украину в ближайшие три года. Адвокат журналиста Андрей Доманский добавил, что его клиенту не была предоставлена правовая помощь.
Накануне украинский провайдер «Ланет», входящий в десятку крупнейших в стране, сообщил о прекращении трансляции телеканала NewsOne. В заявлении говорится, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно провел внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne.
К тому же ему неоднократно объявляли предупреждение за несоблюдение правил вещания в дни траура. В августе 2018 против канала ввели санкцию в виде предупреждения за нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании», который запрещает транслировать передачи, содержащие популяризацию или пропаганду «органов государства-агрессора» (постановлением Верховной рады таковой признана Россия).
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на Украине боятся правды, если прекращают трансляцию каналов.
«Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — уверен сенатор.
Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков напомнил, что ситуация постепенного ограничения информационного пространства Украины наблюдается на протяжении уже нескольких лет.
«Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что «новый виток» ограничений прав доступа к информации граждан Украины связан с тем, что в оставшийся до выборов период, до 31 марта 2019 года, Порошенко нужно приложить максимум усилий, чтобы поднять свой рейтинг.
«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет свое мнение о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — констатировал парламентарий.
В конце прошлого года федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковала притеснения и угрозы журналистам на Украине и призвала расследовать все такие инциденты, передает НСН.
«Усиливающееся ограничение свободы прессы на Украине недопустимо.
Я с большой обеспокоенностью отмечаю инциденты в отношении украинских и международных СМИ на Украине. Применение силы и угрозы в отношении журналистов должно быть наказано», — сказала дипломат.
По ее словам, Австрия привержена делу сохранения свободы печати как на местах на Украине, так и в международных организациях, таких как Европейский союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Независимое освещение событий требует свободы для журналистов, особенно в конфликтных ситуациях. Необоснованный отказ в аккредитации является причиной для беспокойства и приводит к незаконному ангажированию отчетов из зоны конфликта на востоке Украины. Посольство Австрии в Киеве и министерство иностранных дел в Вене работают на всех уровнях, чтобы гарантировать, что украинские власти выдают необходимые аккредитации», — указала глава ведомства.
Она добавила, что посол Украины в Вене был приглашен на встречу с генеральным секретарем Министерства иностранных дел Австрии 8 января будущего года именно для обсуждения этой проблемы.
«В других государствах также усиливается ограничение свободы прессы и угроз, насилия и даже убийств журналистов. Мы должны вместе противостоять этому тревожной тенденции и привлечь виновных к ответственности через верховенство закона», — резюмировала Кнайсль.
Россия продолжит действовать зеркально в случае новой высылки Киевом российских журналистов.
«Есть ситуации, когда мы видим, что кроме силового прессинга, политического наката, есть еще прямая угроза со стороны силовиков, властей той или иной страны в адрес российских журналистов, вплоть до их депортации», — сказала дипломат.
Она отметила, что в таких случаях ведомство «будет вынуждено действовать зеркально». По ее словам, МИД и далее будет предоставлять все возможности для работы на территории России всем журналистам, в том числе украинским, даже несмотря на то, что «не только украинские, но и другие журналисты могут писать откровенные фейки».