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NYT: новым главой Пентагона может стать экс-сенатор Конгресса США Джеймс Уэбб 

ТАСС + ещё 11 4 января 2019
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора американского Конгресса Джеймса Уэбба на пост министра обороны. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times.
По данным ее осведомленных источников в администрации США, кандидатура демократа Уэбба пользуется в данный момент большей поддержкой в Белом доме даже по сравнению с рядом видных республиканцев. Как отмечается, представители вице-президента Майкла Пенса и исполняющего обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни уже связывались с Уэббом по данному вопросу.
72-летний Уэбб занимал пост сенатора Конгресса США от штата Вирджиния в 2007-2013 годы. В 2015 году участвовал в кампании по борьбе за пост президента США, однако впоследствии, не сумев заручиться серьезной поддержкой, снял свою кандидатуру. При этом до 2006 года Уэбб был республиканцем. В конце 1980-х годов при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) он занимал должность министра ВМС.
Как отмечает The New York Times, Уэбб неоднократно выступал против американского вторжения в Ирак, что совпадает с позицией Трампа, стремящегося выполнить свое предвыборное обещание по выводу военнослужащих США из Сирии и Афганистана. Также экс-сенатор, как и Трамп, является сторонником более агрессивных мер в отношении Китая, пишет газета.
19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. 20 декабря он сообщил в Twitter о том, что Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона. Исполняющим обязанности Мэттиса был назначен его первый заместитель Патрик Шанахан. Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Пентагон , Конгресс США , New York Times
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