NYT: новым главой Пентагона может стать экс-сенатор Конгресса США Джеймс Уэбб

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора американского Конгресса Джеймса Уэбба на пост министра обороны. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The New York Times.

По данным ее осведомленных источников в администрации США, кандидатура демократа Уэбба пользуется в данный момент большей поддержкой в Белом доме даже по сравнению с рядом видных республиканцев. Как отмечается, представители вице-президента Майкла Пенса и исполняющего обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни уже связывались с Уэббом по данному вопросу.

72-летний Уэбб занимал пост сенатора Конгресса США от штата Вирджиния в 2007-2013 годы. В 2015 году участвовал в кампании по борьбе за пост президента США, однако впоследствии, не сумев заручиться серьезной поддержкой, снял свою кандидатуру. При этом до 2006 года Уэбб был республиканцем. В конце 1980-х годов при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) он занимал должность министра ВМС.

Как отмечает The New York Times , Уэбб неоднократно выступал против американского вторжения в Ирак, что совпадает с позицией Трампа, стремящегося выполнить свое предвыборное обещание по выводу военнослужащих США из Сирии и Афганистана. Также экс-сенатор, как и Трамп, является сторонником более агрессивных мер в отношении Китая, пишет газета.