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Порошенко рассказал о неподкупном Константинополе 

Lenta.ru + ещё 13 44 минуты назад
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко отверг обвинения в коррумпированности Константинопольского патриархата, в частности, патриарха Варфоломея. Об этом он заявил в интервью изданию Ta Nea.
По словам Порошенко, «в мире нет денег, которые могли бы купить таких людей», как Варфоломей. Он отметил, что из-за этого Кремль пытается исказить мотивы патриарха.
Также украинский лидер выразил мнение, что Варфоломея «следует считать соучредителем новой Украины».
15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Возглавил структуру митрополит Епифаний. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.
Подписание указа (томоса) об автокефалии для ПЦУ состоится 5 января 2019 года за день до совместного богослужения Константинопольского патриарха Варфоломея и главы ПЦУ Епифания.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , РПЦ
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