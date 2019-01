«CNN вам напомнит»: телеканал отдал Симферополь России

В огне разбирательств о принадлежности Крыма Севастополя теперь горит и американский телеканал CNN . В эфир вышел репортаж о праздновании Нового года в разных странах мира. Симферополь там был указан как часть России . Из-за этого украинское посольство в Вашингтоне обвинило канал в подыгрывании России.

Американский телеканал CNN выпустил материал о праздновании Нового года в разных странах мира. Один из сюжетов был посвящен России. В видеоряде фигурировал и Симферополь как часть РФ. Материал был проиллюстрирован фото Сергея Мальгавко из российского информационного агентства ТАСС

На сюжет телеканала обратил внимание украинский пользователь Эмиль Салманов.

«Если вы вдруг забыли где находится Симферополь, CNN вам с радостью напомнит», — написал он на своей странице в фейсбуке и прикрепил к посту скриншот статьи с заголовком «Fireworks go off over central Simferopol, Russia» («Фейерверк в центре Симферополя. Россия»).

После этого украинские СМИ начали выпускать критические материалы о том, что «CNN отдал Крым России». Посольство Украины в Вашингтоне обвинило американский телеканал в подыгрывании России. Сотрудники дипмиссии выразили надежду, что «друзья из CNN будут лучше проверять факты».

«Симферополь — украинский город на полуострове Крым, оккупированном Россией. Не следуйте русским сценариям», — приводит ФАН сообщение посольства в твиттере.

В последнее время скандалы, связанные с принадлежностью Крыма и Севастополя стали особенно частыми. В начале декабря российским Севастополь назвали в Книге рекордов Гиннесса. Запись об этом появилась на официальном сайте проекта.

Там отметили, что Александр Бендиков из Белоруссии 26 мая 2018 года поставил рекорд по балансировке 349 гвоздей. Место установления рекорда в сертификате указано как «In Sevastopol, Russian Federation».

«Самого большого количества гвоздей, балансирующих на шляпке одного гвоздя, достиг Александр Бендиков (Беларусь/Российская Федерация) в Севастополе, Российская Федерация, 26 мая 2018 года», — говорится в записи.

На новость сразу же отреагировали официальные власти Украины. Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко выразила несогласие ведомства с записью в Книге рекордов Гиннеса и предупредила, что министерстве попытается исправить допущенную ошибку.

«Работаем над исправлением неверного обозначения временно оккупированного Севастополя в Книге рекордов Гиннеса», — подчеркнула Зеленко в твиттере.

Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий вскоре заявил ФАН, что это опечатка, которая «будет исправлена».

В то же время главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко обратил внимание, что на сайте проекта Севастополь уже не в первый раз называют российским городом.

Так, 27 февраля прошлого года было зафиксировано достижение россиянина Давида Барули с самой продолжительной карьерой адвоката в мире — 70 лет и 306 дней.

«Двойная опечатка?! … у них (у Книги рекордов Гиннесса — «Газета.Ru») нет ни одного достижения, где Севастополь был бы украинским. Нет такого! Введите в поиске слово «Севастополь», и не увидите, чтобы было написано «Украина, Севастополь», — подчеркнул он.

Еще одни случай, когда Севастополь был назван российским произошел в ноябре в Международном валютном фонде (МВФ). Там опубликовали осенний обзор экономики, в котором данные по Республике Крым и Севастополю учитывались «в составе общероссийских». В документе подчеркнули, что «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и по этой причине не были включены в информацию об экономике Украины.

Обзор МВФ «Regional Economic Outlook. Europe» был посвящен замедлению темпов экономического роста в Европе. Кстати, несмотря на то, что экономические показатели Крыма были названы российскими, на карте полуостров был отмечен как часть Украины и выделен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу (в обзоре — Белоруссия, Украина и Молдавия). Россия в то же время была обозначена темно-желтым цветом.

Составители отчета объяснили, что «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ».

Статистика по Крыму и Севастополю была исключена из отчетов по Украине с февральского отчета 2015 года. Данные этого отчета относились к 2014 году, уточнили представители фонда в беседе с РИА «Новости» . С 2015 года данные по Крыму и Севастополю стали частью докладов МВФ по России в вопросах занятости, народонаселения и статистики исполнения госбюджета.

Кстати, еще один телеканал, пострадавший из-за указания принадлежности Крыма — NewsOne.

7 ноября во время передачи «Утро с NewsOne» мониторинг спутникового вещания зафиксировал в эфире компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) признаки нарушения украинского законодательства. Телеканал выпустил в эфир карту Украины, на которой нет Крыма. В итоге Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины заявил о проведении внеплановой проверки NewsOne.