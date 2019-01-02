Макрон призвал Путина освободить украинских моряков. Кроме того, президент Франции заявил о необходимости вернуть Украине корабли, задержанные в Керченском проливе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров двух стран. Теперь свой пресс-релиз обнародовал Елисейский дворец. Париж проинформировал, что глава республики приветствовал соглашение о перемирии в Донбассе и призвал к его полному и долгосрочному выполнению.
Также Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии. Французский лидер заявил, что борьба с терроризмом в этой стране не окончена и продолжается на местности в рамках международной коалиции.