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Умер музыкант Крис Кельми

Макрон призвал Путина освободить украинских моряков 

Говорит Москва + ещё 5 34 минуты назад
Макрон призвал Путина освободить украинских моряков. Кроме того, президент Франции заявил о необходимости вернуть Украине корабли, задержанные в Керченском проливе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре лидеров двух стран. Теперь свой пресс-релиз обнародовал Елисейский дворец. Париж проинформировал, что глава республики приветствовал соглашение о перемирии в Донбассе и призвал к его полному и долгосрочному выполнению.
Также Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии. Французский лидер заявил, что борьба с терроризмом в этой стране не окончена и продолжается на местности в рамках международной коалиции.
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В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Франция
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