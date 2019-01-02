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Киев зафиксировал вспышку кори в стране 

News.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вспышку кори зафиксировало Министерство охраны здоровья Украины. Заболеваемость достигла рекордных показателей.
Инфекцию подхватили в 2018 году свыше 54 тысяч человек, что в 12 раз больше, чем в 2017-м. Больше половины из них — около 34 тысяч — дети, сообщает на официальной странице Центра общественного здоровья на сайте Facebook.
В августе 2018-го Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчёт, согласно которому свыше 50% всех случаев кори в Европе приходится на Украину.
Ранее News.ru сообщал о возможной эпидемии ОРВИ и гриппа в России. Волна заболеваемости гриппом и ОРВИ может настигнуть россиян после новогодних праздников. Новые штаммы вируса могут привезти граждане, отдыхавшие в других странах.
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