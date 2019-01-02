Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву накроют 20-градусные морозы
Москву накроют 20-градусные морозы

Ирландия обеспокоена наплывом просителей убежища из Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Граждане Грузии в прошлом году чаще всех других иностранцев просили в Ирландии предоставления убежища, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на СМИ.
В 2018 году 409 граждан Грузии попросили в Ирландии статус беженца, сообщило Общественное телевидение Грузии со ссылкой на ирландские СМИ.
В основном грузины утверждают, что были вынуждены покинуть родину из-за конфликта с Россией, а также из-за бедности или недоступности хорошего образования и медицинских услуг.
В 2017 году грузины занимали второе место после сирийцев по численности желающих остаться в Ирландии, теперь же вышли на первое место.
Ранее от властей Грузии требовали принять действенные меры в связи с проблемой наплыва нелегалов Германия, Италия, Франция и другие страны Европы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Киев возмутился материалом CNN с российским Симферополем Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке В Британии новогоднее послание Путина расценили как «дерзкое»
В мире , Европа , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Ирландия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушения дома в Магнитогорске показали с воздуха15
Москву накроют 20-градусные морозы
Материал CNN взбесил Киев55
Раскрыта роль Грефа в спасении младенца из Магнитогорска537
Скандал вокруг «Иронии судьбы» набирает обороты253
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
Волочкова: «Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:38
Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение