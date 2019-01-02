Как США и Северная Корея намерены развивать мирный диалог в 2019 году

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готовы к новой личной встрече в 2019 году.

О желании провести переговоры с главой Белого дома «в любое время» глава КНДР заявил в ходе новогоднего обращения к нации.

«Я в любое время готов вновь сесть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество», — сказал Ким Чен Ын.

Он также подтвердил твёрдое намерение республики завершить процесс полной денуклеаризации. При этом лидер Северной Кореи призвал Вашингтон не испытывать терпение Пхеньяна по части выполнения собственных обязательств.

«Если США не будут выполнять свои обещания и, испытывая наше терпение, станут выдвигать односторонние требования и давить на нас санкциями, у нас не будет иного выбора, кроме как пойти по другому пути», — подчеркнул он.

В свою очередь, американский лидер с удовлетворением воспринял сообщения о желании Ким Чен Ына продолжить переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова.

«Я также с нетерпением жду встречи с председателем Ким Чен Ыном, который так хорошо понимает, что Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом!» — написал Трамп в Twitter.

Позитивный настрой американского и северокорейского лидеров оценили в Китае. В Пекине готовы оказывать содействие мирному диалогу между США и КНДР, который обеспечит процесс ядерного разоружения Корейского полуострова.

«За последний год на Корейском полуострове наблюдаются важные позитивные изменения, мы рады, что эта проблема вновь оказалась в центре переговорного процесса. Межкорейские контакты развиваются, улучшаются по всем направлениям — китайская сторона поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном с целью ядерного разоружения», — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан в ходе брифинга.

Китайский дипломат также высоко оценил поступок Ким Чен Ына, который в канун Нового года отправил личное письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. В нём глава КНДР извинился, что не смог лично посетить Сеул и предложил в 2019-м году увеличить число двусторонних контактов, которые должны способствовать миру, процветанию и привести к разрешению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы также твёрдо поддерживаем процесс денуклеаризации КНДР, положительную тенденцию к развитию мирного диалога между Севером и Югом в американо-северокорейских отношениях», — заметил он.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялся саммит КНДР — США, на котором произошла первая и пока единственная встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В результате Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова. В частности, произошёл демонтаж полигона Сохэ, где испытывались баллистические ракеты. Также ещё в мае Северная Корея приступила к уничтожению полигона Пунгери.

Дальнейшие меры КНДР не предприняла, поскольку Соединённые Штаты не предоставили стране обещанные гарантии безопасности. При этом в Институте по делам США при МИД КНДР сообщили, что Пхеньян может отказаться от денуклеаризации из-за действий администрации Белого дома. В Северной Корее подчёркивают: Вашингтон заблуждается, если полагает, что может принудить Пхеньян к отказу от ядерного оружия «путём повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека».

«Наоборот, это вызовет ни для кого не желательный результат — закрытие навсегда пути к денуклеаризации на Корейском полуострове», — отмечалось в сообщении.

«Трамп и Ким будут стараться обманывать друг друга до конца»

Как отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин , лидеры США и КНДР имеют совершенно разные мотивы касательно ядерного разоружения Корейского полуострова.

«Ким Чен Ын хочет вывести свою страну из изоляции и реализовать те преимущества, которые КНДР имеет перед другими странами. А именно, консолидированное население, готовое работать и готовое к тому, чтобы сделать свою страну великой, как бы странно это ни звучало. Трамп же хочет мегасделку. Он видит, что предыдущие американские президенты, мягко говоря, не учитывали особенности национального менталитета Северной Кореи и проиграли», — сказал он.

По мнению эксперта, другие страны мира будут способствовать урегулированию отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. Между тем он призвал не испытывать иллюзий относительно желания США добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

«Будет сделано очень много громких и миролюбивых заявлений. Но по факту любой конфликт или недопонимание может спровоцировать обратный процесс, то есть эскалацию конфликта между США и Северной Кореей», — заметил Мухин в беседе с RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ , политолог Олег Матвейчев добавил, что оптимистичные заявления Дональда Трампа и Ким Чен Ына о готовности к новой встрече делаются ради пиар-эффекта.

«Это усилит авторитет Трампа и поможет ему немного приподнять рейтинг. Это усилит авторитет Ким Чен Ына, который скажет, что с ним ведут переговоры лидеры мировых держав, и поэтому КНДР будет уважать весь мир. Это также может усилить авторитет Си Цзиньпина, потому что он покажет, что Китай является мощным посредником», — подчеркнул он.

При этом, по его оценке, американский и северокорейский лидер не доверяют друг другу.