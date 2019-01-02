В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США

Дмитрия Рогозина в Подготовка визита главы Роскосмоса США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс.

"Планирование возможного визита генерального директора (Роскосмоса Дмитрия Рогозина — Прим. ред.)) продолжается", — приводит слова Пауэрс во вторник газета Politico.

"Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы", — добавила пресс-секретарь, напомнив, что в октябре директор НАСА Джима Брайденстайна посетил Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС.

Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщал, что главу Роскосмоса могут временно вывести из-под санкций для того, чтобы он мог посетить США и обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество.

Ряд законодателей-демократов и республиканцев раскритиковали намерение Брайденстайна, заявив, что оно подрывает американские санкции против России.

Рогозин намерен посетить США во второй половине февраля, где изучит производство на предприятиях Boeing и может встретиться с главой космической компании SpaceX Илоном Маском . Глава Роскосмоса также сообщил, что в ходе визита планирует обсудить новые контракты на запуски ракет «Протон».