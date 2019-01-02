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В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс.
"Планирование возможного визита генерального директора (Роскосмоса Дмитрия Рогозина — Прим. ред.)) продолжается", — приводит слова Пауэрс во вторник газета Politico.
"Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы", — добавила пресс-секретарь, напомнив, что в октябре директор НАСА Джима Брайденстайна посетил Россию для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС.
Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщал, что главу Роскосмоса могут временно вывести из-под санкций для того, чтобы он мог посетить США и обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество.
Ряд законодателей-демократов и республиканцев раскритиковали намерение Брайденстайна, заявив, что оно подрывает американские санкции против России.
Рогозин намерен посетить США во второй половине февраля, где изучит производство на предприятиях Boeing и может встретиться с главой космической компании SpaceX Илоном Маском. Глава Роскосмоса также сообщил, что в ходе визита планирует обсудить новые контракты на запуски ракет «Протон».
С 2014 года Рогозин находится под личными санкциями США и ЕС.
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В мире , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Boeing , ЕС , Роскосмос , SpaceX , NASA , США
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