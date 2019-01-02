NASA продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне

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Дмитрия Рогозина в Подготовка визита главы Роскосмоса США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента. Это дала понять пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) Меган Пауэрс. "Планирование возможного визита генерального директора [Роскосмоса Дмитрия Рогозина] продолжается", — цитирует Пауэрс во вторник газета Politico. "Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы", — подчеркнула пресс-секретарь NASA. "NASA исторически приглашала глав российского космического агентства посетить Соединенные Штаты. Следуя этому прецеденту, а также после визита директора NASA Джима Брайденстайна в Россию в октябре для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на МКС, NASA пригласило генерального директора Роскосмоса посетить комплексы NASA в Соединенных Штатах, а также обсудить продолжающееся сотрудничество наших стран в сфере, связанной с космосом", — добавила она. Критика визита Ранее ряд американских чиновников и законодателей выступили с критикой планируемого визита Рогозина в США. "Он [визит] посылает абсолютно неверный сигнал относительно снятия санкций, пускай даже и временного, для того, чтобы пригласить его [Рогозина] выступить перед студентами в одном из лучших наших университетов", — утверждал, в частности, старший демократ спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер (от штата Вирджиния). В октябре директор NASA Джим Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что хотел бы, чтобы Рогозин в ходе своего визита в США выступил в Университете Райса (в Хьюстоне, штат Техас). Официальный представитель учебного заведения Даг Миллер , которого цитирует Politico, заявил, что не знает о подобном приглашении: "Университет Райса не приглашал Рогозина в кампус; я не знаю, над чем работает NASA". "Насколько нам известно, планов того, что Рогозин посетит Университет Райса во время посещения Хьюстона, нет", — утверждал он. В свою очередь сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз , возглавляющий подкомитет по космосу в комитете Сената по торговле, науке и транспорту, в ответ на просьбу Politico прокомментировать визит Рогозина в США не стал открыто критиковать эти планы, но подчеркнул, что США следует снизить свою зависимость от РФ в сфере космических перевозок. "Сенатор Круз считает, что подобные вопросы подчеркивают сложности, которые возникают для США из-за полной зависимости от России в том, что касается доставки грузов на низкую околоземную орбиту, а эта ситуация, к сожалению, существует на протяжении последних семи лет", — заявила его пресс-служба. Приглашение и вывод из-под санкций Ранее Брайденстайн в интервью ТАСС сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе из-под американских санкций Рогозина с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.