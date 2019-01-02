Дипломат назвал сроки введения новых санкций США против РФ

Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции в отношении Москвы в течение двух-трех месяцев. Об этом заявил бывший посол США на Украине , директор Атлантического совета Джон Хербст.

«Уже через два-три месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России», — цитирует американского дипломата «Радио Свобода».

Хербст предположил, что «в течение ближайших восьми-десяти, максимум — 12 недель появится этот более сильный ответ США», а также военная помощь Украине. Речь идёт о предоставлении Киеву патрульных кораблей, противокорабельных ракет и иного оборудования военного назначения.

«В США достаточно крылатых ракет «Гарпун», в основе действия которых технологии, разработанные 30 лет назад, и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты», — добавил Хербст.

Говоря о санкциях против России, он отметил, что речь может идти об ограничениях в отношении крупнейшего российского банка либо о запрете российским судам на вход в порты США.

Также Джон Хербст подчеркнул, что поддержка Киева в Конгрессе США «останется как минимум такой же серьёзной, а возможно, ещё и усилится».