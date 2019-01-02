Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр вступил в должность и через полтора часа умер 

Lenta.ru + ещё 5
Фото: Jose Luis Gonzalez / REUTERS
В Мексике мэра муниципалитета Тлахиако на юге страны убили через полтора часа после принятия присяги. Об этом сообщает ТАСС.
Также во время нападения на Алехандро Апарисио получили ранения два человека. Как рассказал губернатору штата Оахаки генеральный прокурор, подозреваемый в покушении уже задержан.
Мексика стала настоящем полем боя для наркокартелей. В частности, в 2016 году страна заняла второе место по числу насильственных смертей: 23 тысячи погибших. Мексика уступила только Сирии, где с 2011 года не прекращается гражданская война. В 2016-м в САР было зафиксировано 60 тысяч насильственных смертей. За десять лет, прошедшие с момента, когда мексиканские власти объявили войну организованной преступности, погибли примерно 200 тысяч граждан страны, еще 30 тысяч человек пропали без вести.
Последние новости
Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка Японцы успокоили жителей российских Южных Курил
В мире , Происшествия , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хакеры атаковали сайт Зеленского1
РФ приблизится к созданию плазменного двигателя10
Кличко рассказали о «пьяном Порошенко под столом»63
Новогоднее обращение Путина сочли дерзким229
NASA зовет Рогозина в США, несмотря на критику властей4
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение