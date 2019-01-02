Вытянет ли Союзное государство экономику России и Беларуси

В конце декабря 2017 года Россия сняла запреты на использование белорусского программного обеспечения при совершении госзакупок. Согласно постановлению Правительства РФ , программное обеспечение, произведенное в Беларуси и других странах ЕАЭС , будут включать в единый реестр российских программ. Кроме этого, предусматривается создание федеральной государственной информационной системы для ведения реестров программ. Также обе страны приняли решение ускорить выдачу паспортов транспортных средств на сельхозтехнику, произведенную на совместных предприятиях.

Товарооборот увеличился, права трудящихся уравнены

Равноправное экономическое сотрудничество на евразийском пространстве расширяется, и для этого создаются все необходимые условия.

Сегодня в России зарегистрировано почти 50 совместных сборочных производств и около 160 компаний с белорусским капиталом. В Республике Беларусь работает порядка трех тысяч организаций с российским уставным капиталом. Совместных предприятий и, как следствие, новых рабочих мест, а также налогов в местные бюджеты могло быть еще больше, если бы не различные административные и правовые барьеры на пути развития бизнеса. Как их решить и укрепить деловое сотрудничество между нашими странами, обсудили в Брянске на Форуме приграничных территорий Республики Беларусь и РФ.

По данным Агентства интеграционных инициатив, уровень товарооборота между Россией и Белоруссией за последние пять лет увеличился на 23 процента. До этого, отмечают аналитики, он неуклонно снижался. Увеличение количества торговых сделок в Агентстве интеграционных инициатив связывают с оживлением российской экономики, ее адаптацией к санкционному давлению. Отличительная особенность делового сотрудничества между нашими государствами: основой белорусского экспорта являются потребительские товары, в то время как импортирует Республика Беларусь нефтепродукты и другие минеральные ресурсы для переработки и последующего реэкспорта европейским потребителям. Среди ключевых регионов РФ, с которыми сотрудничает соседняя республика, — Тюменская область , Московский регион, Санкт-Петербург , а также имеющие общую границу с Белоруссией Брянская, Смоленская и Псковская области. Именно в этих субъектах расположено большинство совместных предприятий. Для Брянской и Смоленской областей Белоруссия является основным торговым партнером — на соседнюю республику приходится почти половина товарооборота этих регионов.

За последние годы наши страны немало сделали для сближения своих законодательств. Сегодня права трудящихся в двух странах уравнены, а правила работы единые. Об этом сказал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на совместном заседании коллегий министерств труда и соцзащиты Республики Беларусь и России.

«Россия и Белоруссия с точки зрения социального законодательства, с точки зрения единства прав, прежде всего прав трудящихся, создали единую законодательную базу, и права трудящихся в России и Белоруссии уравнены», — констатировал глава Минтруда и соцзащиты и отметил, что это значительное достижение, являющееся «серьезной основой Союзного государства».

Сейчас, по словам Топилина, работа по сближению законодательств двух стран в трудовой сфере продолжается. При этом оба государства готовы поделиться своим опытом в решении конкретных задач. Так, россияне проявляют большой интерес к концепции нулевого травматизма, принятой в соседней республике. Ведь снижение смертности в трудоспособном возрасте — одна из ключевых задач нового майского указа. А белорусы, в свою очередь, намерены перенять опыт создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Что мешает сотрудничеству

Вместе с тем многие проблемы так и остались нерешенными. Многие из них сегодня решаются в «ручном режиме» администрациями приграничных регионов. Но на региональном уровне можно устранить далеко не все барьеры. В 2017 году председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой провести Форум по законодательному обеспечению делового сотрудничества на территории Союзного государства.

Один из главных вопросов развития российско-белорусского бизнеса — это создание равных условий его ведения и реализации совместных инвестиционных проектов.

По мнению председателя Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, депутата Госдумы Артема Турова , основным барьером, который препятствует равноправной конкуренции российских и белорусских предпринимателей на рынке Союзного государства, является недостаточная господдержка малого и среднего бизнеса.

«Когда одна сторона не может обеспечить субсидирование каких-то направлений, реализуемых на территории другой страны, или деятельность совместных предприятий», — привел пример парламентарий.

Кроме того, как считает Туров, скорейшего решения требует вопрос синхронизации электронных подписей, вопросы налогообложения и использования механизма муниципальных закупок.

Определенные проблемы создает и различный международный потенциал наших стран, считает председатель Комиссии Парламентского Собрания РФ и Республики Беларусь по экономической политике, первый замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников . Большинство из них, уточняет сенатор, связаны с перемещением товаров и людей через границу. К примеру, Белоруссия открыла свои границы более чем 50 странам, с которыми у РФ нет никаких визовых соглашений. «Должны ли мы фильтровать этих граждан на границах РФ и Беларуссии и какой должна быть форма контроля?» — задается вопросом сенатор. Ведь каким бы ни был контроль, он все равно предполагает остановку человека, который пересекает границу. «Отсутствие единой внешней политики в наших странах порождает неоднозначные проблемы, по которым нет однозначных решений», — резюмирует парламентарий.

Для приграничья — особый режим

Одним из способов решения таких вопросов, по мнению Калашникова, мог бы стать специальный режим для приграничного сотрудничества между РФ и Белоруссией. Тем более что мировое сообщество давно выработало особый режим для приграничных территорий.

«Приграничное сотрудничество лежит вне общего политического сотрудничества двух стан. Соседи живут рядом, это одна экономическая ниша», — сформулировал главный принцип такого сотрудничества парламентарий Союзного государства. При таком режиме многие вопросы решаются за счет договоренностей двух стран. Такой режим уже действует в отношении Калининградской области и приграничных регионов Польши, а также между Комсомольском-на-Амуре и китайской провинцией Хэйлунцзян.

Идею законодательно утвердить специальный режим для приграничных территорий поддерживают и в Белоруссии. «Модернизация неминуемо ведет к сокращениям на производстве: там, где вчера работали 100 человек, сегодня остались 20. Мы должны уделить внимание созданию условий для развития малого и среднего бизнеса», — отметил руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Смоленске Чеслав Шульга.

Уже сегодня, привел он пример, основа многих российско-белорусских проектов малого бизнеса — союз администрации и депутатов приграничных регионов. Если такой режим будет установлен законодательно для всех соседствующих регионов России и Белоруссии, это приведет к созданию новых рабочих мест, оживлению торговли, новым контрактам и, как следствие, росту благосостояния жителей Союзного государства.

Будущее — за новыми технологиями

Один из важнейших проектов, который будет реализован в Союзном государстве и на всей территории ЕАЭС, — создание цифровых механизмов, которые позволят отслеживать грузы на всей территории евразийского пространства.

С инициативой разработки таких транспортных шлюзов выступила Республика Беларусь. На первом этапе проект будет касаться санкционных в РФ товаров. Цифровые механизмы позволят отслеживать груз на всем пути его следования. Таким образом, санкционная продукция при доставке, например в Казахстан, транзитом через Россию не сможет раствориться на ее территории. Как рассчитывают в парламенте Союзного государства, создание таких цифровых транспортных коридоров будет способствовать формированию общего рынка транспортных услуг и единого транспортного пространства ЕАЭС, снижению административных барьеров и повышению эффективности, доступности и безопасности транспортных услуг. Ведь сейчас ограниченное количество разрешений на проезд по территории РФ для белорусских перевозчиков не только серьезно тормозит деловое сотрудничество России и Белоруссии, но и препятствует доставке товаров и услуг. Решить его помогут цифровые транспортные коридоры на территории ЕАЭС.

Еще одна задача, которую необходимо решить в кратчайшие сроки, — совместные стандарты и технические нормативные акты для цифровой трансформации малого и среднего бизнеса в России и Белоруссии.