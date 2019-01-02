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Эксперт оценил затраты Украины на обслуживание госдолга в 2019 году 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение Украины направить на обслуживание государственного долга в 2019 году более 145 млрд гривен.
«Ситуация на Украине критическая. При таком долге и обслуживании никакого развития экономики не будет. Фактически, Киев берёт новые деньги в долг для того, чтобы рассчитаться со старыми, эта ситуация уже безвыходная. За последние четыре года на Украину не пришли никакие инвесторы и свободные средства. Все деньги, выделяемые МВФ, идут в страну для предотвращения экономического и политического коллапса. Именно эти проблемы и обвалили рейтинг Порошенко, который, приходя к власти, рассказывал о том, какой Украина будет западной и успешной. Сейчас стало понятно, что такой она не станет. Более того, внутриполитический вектор в сущности обвалил все ожидания и надежды», — сказал он.
По словам эксперта, в дальнейшем ситуация с госдолгом на Украине принципиально не изменится без запуска экономики внутри страны.
«Недавно введённые санкции по отношению к значительным секторам украинской экономики фактически делают маловероятным то, что их промышленность сможет найти где-то рынки сбыта. Когда начинал восстанавливаться экспорт в Россию, были шансы, что Украина сможет за счёт этого поднять какие-то участки своей экономики. Сейчас такой надежды нет. Отправить свою продукцию в Западную Европу им тоже будет сложно и это задача не одного года. Поэтому, есть предположение, что украинская экономика в 2019 году будет только терпеть потери», — заключил Брутер.
Ранее на Украине собрались направить на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.
RT на русском: последние новости
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В мире , Украина , Международный валютный фонд
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