Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Как отмечает издание, Путин заявил, что у России "нет и никогда не было" помощи от партнеров. В связи с этим глава российского государства призвал граждан страны объединиться и сказал, что со временем в стране произойдут улучшения.
Таблоид подчеркивает, что "вызывающее обращение" президента России прозвучало на фоне обострения отношений между Москвой и западными государствами, что "особенно связано" с попыткой отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет в отравлении Россию, российская сторона отрицает обвинения.
Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия.