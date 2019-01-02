Британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам благополучия.

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Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

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