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В Магнитогорске произошло новое ЧП
В Магнитогорске произошло новое ЧП

Жителей Австралии предупредили об опасности из-за циклона 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тропический циклон «Пенни» обрушился на Австралию и угрожает местным жителям наводнением. Во вторник днём циклон обрушился на полуостров Кейп-Йорк и продолжит движение на восток. Ожидается, что циклон будет довольно быстро перемещаться и обрушится на северо-запад Кораллового моря сразу после полуночи, в первые часы среды.
Жителей Австралии предупреждают о плохих погодных условиях в связи с сильным ветром и проливными дождями, которые принёс с собой циклон, сообщает издание The Australian. На полуострове Кейп-Йорк сохраняется предупреждение о наводнениях. В выходные циклон может сделать разворот и начать движение к центральному побережью Квинсленда, принеся с собой проливные дожди.
Представитель службы экстренной помощи Квинсленда Джон Болджер попросил местных жителей следовать указаниям властей и уехать из опасных мест, либо не покидать укрытия, пока циклон не уйдет.
«Жители, которые остаются дома, должны укрыться в самой крепкой части здания дома и убедиться, что собрали «аварийный комплект»», — сказал он.
Болджер также предостерёг австралийцев от попыток вброд перейти переполненные водой реки.
«Если вы столкнетесь с паводковыми водами, развернитесь и найдите альтернативный маршрут», — посоветовал сотрудник службы спасения.
Ранее в затопленных реках утонули двое — 34-летняя женщина и 28-летний мужчина.
Летом 2018 года проблемы с паводковыми водами возникли в Краснодарском крае. Несколько человек, в том числе дети, утонули из-за повышения уровня воды в местных реках. За неделю жертвами чрезвычайных происшествий стали 13 человек.
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В мире , Погода , Австралия
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