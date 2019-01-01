Украина против «Кавказской пленницы»: кому помешали Гайдай и Рязанов

Украины Глава МИД Павел Климкин посетовал на то, что в новогоднем украинском телеэфире демонстрируют советские фильмы. При этом он отметил, что их все же стало меньше по сравнению с предыдущими годами, а украинцы, на его взгляд, стали «немного менее советскими». Сейчас в стране действует закон, который запрещает демонстрировать российские фильмы, снятые после 2014 года. При этом советские киноленты демонстрировать на телевидении можно.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмутился тем, что на украинском телевидении в новогоднюю ночь показывали слишком много советских фильмов.

Как написал дипломат на своей странице в фейсбуке, он готовил домашний майонез и смотрел телевизор.

«Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много, а хорошая — их все же меньше», сказал он.

При этом министр верит, что за прошедший год украинцы стали «немного менее советскими».

Публицист и политолог Анатолий Вассерман прокомментировал заявление главы МИД Украины, отметив, что «Климкин — яркий пример того, как ведут себя люди, настроенные против своего народа».

Украинский дипломат делает подобные провокационные высказывания «назло», поскольку понимает, что Украина и Россия неразрывно связаны, как бы ни пытались испортить отношения между двумя странами.

«Берется русский, убивает все русское в себе, а уже потом пытается искоренить все то, что ему не нравится, в других. Иного способа стать украинцем, по его мнению, нет и не предвидится.

Спасибо Климкину за то, что он еще раз напомнил, что украинский и русский народ нераздельно связаны, что наши культуры имеют много общего», — рассказал Вассерман в беседе с ФАН.

Кроме того, он выразил надежду, что в будущем Киев отношения между двумя странами наладятся, «а так называемые нынешние украинские власти останутся лишь грязным пятном в исторической памяти».

Напомним, что в апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране нельзя демонстрировать фильмы российского производства, снятые, начиная с 1 января 2014 года.

Однако старое советское кино по-прежнему идет в эфире.

Согласно результатам исследования, проведенного в 2014 году социологической группой «Рейтинг», в число любимых фильмов украинцев вошли «Величественный век. Роксолана» (9%), «Москва слезам не верит» (8%), «Бриллиантовая рука» (7%), «Ирония судьбы или с легким паром» (6%), «Любовь и голуби», «Служебный роман» и «В бой идут одни „старики“ (по 5%), „Операция „Ы“, „Кавказская пленница“, „17 мгновений весны“ и „Девчата“ (по 4%).

Около 3% респондентов среди любимых назвали такие фильмы как „Весна на Заречной улице“, „Джентльмены удачи“, „Иван Васильевич меняет профессию“.

В 2017 году украинские власти приняли закон, устанавливающий квоту в 75% на передачи и фильмы на украинском языке, которые показываются на общенациональных каналах. Кроме того, киноленты и передачи, которые не являются собственным продуктом телеорганизаций, должны транслироваться исключительно на государственном языке Украины. Исключение составляют только детские и анимационные фильмы, которые были созданы до 1 августа 1991 года. А фильмы и передачи, показ которых допускается не на украинском языке, должны сопровождаться субтитрами.

Отмечалось, что подобная инициатива позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Верховной раде заявляла, что закон создаст лишь новые конфликты в обществе. Кроме того, против документа выступили журналисты крупнейшего на Украине общенационального канала „Интер“, который в основном ведет вещание на русском языке. По их мнению, он нарушает права миллионов граждан Украины.

Для вещателей, которые не были готовы сразу выполнить все требования закона, был предусмотрен переходный период сроком в один год, в течение которого телеканалы постепенно увеличивали долю контента на украинском языке.

Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке отмечал, что несколько раз обращал внимание собственников телеканалов на слишком редкое использование украинского языка в эфире.

Работникам теелиндустрии предлагали решить этот вопрос в порядке самоорганизации, однако этот призыв был проигнорирован, отмечал он.

“У некоторых — на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?!», — возмущался глава государства.

При этом Порошенко опроверг заявления о том, что закон нарушает права неукраиноязычного населения.

«На уровне областных и местных каналов за русским и другими языками зафиксировано 40% эфира. Позаботились и о крымско-татарском», — сказал он.

В конце декабря 2018 года член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что доля украинского языка в эфире общенациональных телеканалов в стране в уходящем году достигла в среднем 92%

«Доминирование украинского языка на радио и телевидении. Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций — 86%», — написал он в фейсбуке.