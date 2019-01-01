Румыния стала председателем в Совете ЕС

Об этом сообщается на странице Совета в Twitter.

«1 января знаменует собой начало нового председательства в Совете. Добро пожаловать в Румынию, которая будет председательствовать в течение следующих шести месяцев впервые в своей истории. Мы с нетерпением ждём совместной работы!» — указывается в заявлении.