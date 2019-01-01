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Румыния стала председателем в Совете ЕС 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
С 1 января 2019 года началось председательствование Румынии в Совете Европейского Союза.
Об этом сообщается на странице Совета в Twitter.
«1 января знаменует собой начало нового председательства в Совете. Добро пожаловать в Румынию, которая будет председательствовать в течение следующих шести месяцев впервые в своей истории. Мы с нетерпением ждём совместной работы!» — указывается в заявлении.
Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.
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В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Совет Европы , Еврокомиссия , Румыния
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