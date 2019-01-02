Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом". Аудиозапись разговора размещена на YouTube-канале пранкеров.

Кличко поздравил "Гройсмана", пожелав тому здоровья, продуктивности и успеха в новом году.

"Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем", — заявил один из пранкеров, из-за чего повисла десятисекундная пауза.

В этот момент киевский мэр понял, что стал жертвой пранка, после чего поздравил звонивших с Новым годом. "Желаю вам разводить побольше людей, чтобы все велись на ваши разводы, и подавали вам интересную информацию, потому что без вас жизнь, честно говоря, так, скучна", — со смехом заявил Кличко.

При этом мэр Киева затруднился ответить на вопрос, какой из пранков больше всего понравился ему самому, сославшись на отсутствие времени на то, чтобы ознакомиться с ними.

"Но со мной что-то у вас не складывается, потому что вычисляю вас", — похвастался при этом Кличко, на что пранкеры напомнили ему, что его все же удалось несколько раз "развести", после чего тот признал их правоту.

"Ну, вы красавцы, я смотрю, вы уже достаточно далеко прошли, на новый уровень вышли, да, так что хорошо вам отпраздновать, с Новым годом", — сказал киевский градоначальник.

При этом на вопрос, работает ли в Киеве отопление, мэр ответил утвердительно.

"С теплом все нормально. Не дождетесь!", — сказал Кличко, после чего пригласил пранкеров в украинскую столицу, отметив при этом, что они будут удивлены красотой города.

Однако пранкеры ответили, что по решению СБУ им запрещен въезд на Украину.