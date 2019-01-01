«Опускают и возвращают в XVII век»: Ющенко рассказал про Украину

Обещания нынешних украинских властей снизить тарифы на газ является ложью и публичным проявлением неуважения к своему народу, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».

«То, что написано на билбордах: «В четыре раза понизим», «В два раза понизим». Культура экономики, она дает базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это вранье, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать — пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — сказал политик.

Чуть ранее известный украинский композитор Владимир Быстряков выразил мнение, что следующий президент Украины в первую очередь должен разогнать Верховную раду и руководство «Нафтогаза» , в том числе — Андрея Коболева.

«Я взял бы всю ответственность на себя, национализировал бы недра Украины и отправил бы всех Коболевых в отставку», — подчеркнул он.

Композитор с возмущением напомнил о миллиардных премиях Коболева и задался вопросом, за что он их получает, передает ФАН.

«Мы за свой газ, который добывается в Украине, платим 1000 долларов за куб. Добывается здесь, перепродается румынам, обратно покупается — шуры-муры, шахер-махер», — посетовал он.

Быстряков убежден, что ответственность за все это должен взять на себя один человек (президент страны), «а не четыреста болтунов, которые сидят, неизвестно чем занимаются, мордобоем».

«Это диктаторская модель, в хорошем смысле слова. Без, допустим, казней, но в тюрьме, конечно, люди из той колоды посидели бы, и много», — добавил Быстряков.

За два дня до этого Коболев рассказал, что есть некий инвестор США, который готов вложить средства в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

«Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиарды долларов США. Это американская компания», — указал топ-менеджер

Еще несколько крупных компаний США, занимающихся транспортом нефти и газа, проявили интерес к ГТС, и сейчас с ними идут переговоры.

Заявление Коболева вызвало недоумение среди экспертов. Немногим более месяца назад глава «Нафтогаза» говорил совсем другое.

«Мы пока не видели желания покупать долю в украинской ГТС в соответствии с такой оценкой. Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет», — рассказывал он 19 ноября.

Найти инвестора с миллиардами долларов за месяц — крайне проблематично. Тем более, что Украина ищет его уже много лет. Верховная рада еще в августе 2014 года приняла закон, в соответствии с которым допускается привлечение иностранного партнера в капитал системного оператора ГТС на условиях приобретения доли до 49%. «Нафтогаз Украины» оценивает ГТС в $14 млрд

Как правило, если есть серьезный инвестор и договор с ним может быть подписан, то об этом молчат, говорит украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский . Он считает, что это «опять не более чем пиар-хотелки Коболева».

В тот же день депутат Верховной рады Сергей Левочкин заявил, что Украина за последние пять лет стала самым бедным государством в Европе.

По его словам, на Украине уровень коррупции один из самых высоких среди европейских стран.

Он также добавил, что Киев пытается объяснить падение доходов украинцев войной. Левочкин подчеркнул, что за пять лет Украина оказалась не в Европе, а в числе худших государств мира.

В свою очередь, «Укртрансгаз» сообщил, что ожидает дефицит средств в размере $800 млн в 2019 году из-за снижения тарифов на транзит газа. В компании заявили, что новые временные тарифы, в частности, делают невозможным полное и своевременное финансирование «Укртрансгаз». Эти тарифы также ставят под угрозу стабильную работу «Укртрансгаз» в 2019 году, передает НСН.

В середине декабря Коболев рассказывал, что «Нафтогаз Украины» в новый год войдет со старыми проблемами, которые в конечном итоге могут обернуться срывом отопительного сезона.

Под угрозой закупки газа в пик зимних холодов. Кроме того, проблемы могут быть с развитием новых проектов по добыче газа и модернизацией газотранспортной системы Украины, по которой сейчас ежегодно прокачивается более половины экспортных поставок «Газпрома» в Европу.