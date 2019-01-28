Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японцы начали выступать против передачи части Курил 

News.ru + ещё 507 13 минут назад
Всё больше жителей Японии выступают за заключение мирного договора с Россией без передачи части Курильских остров. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провела японская газета Nikkei.
По мнению 42% опрошенных, заключить договор необходимо до решения вопроса о южной части Курил. При этом 10% респондентов заявили, что не ждут от России каких-либо территорий при заключении договора. Для сравнения, в ноябре 2018 года такого мнения придерживались 7% участников опроса, пишет Nikkei.
Как писал News.ru, ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласен рассмотреть вариант заключения мирного договора с Россией в обмен на остров Шикотан и группу островов Хабомаи.
22 января Владимир Путин встретился в Кремле с главой японского правительства, однако никаких конкретных решений по вопросу Курил принято не было.
News.ru: последние новости
Саакашвили подготовил сценарий смены власти в Грузии Оппозиция Венесуэлы сделала предложение России США ждут от России отказа от поддержки Мадуро
В мире , Видео , Политика , США , Япония
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение