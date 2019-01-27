В правительстве Японии заявили, что продолжают считать Курилы своей исконной территорией

Правительство Японии продолжает считать южную часть Курильских островов своей исконной территорией и полагает, что переговоры по вопросу мирного договора включают в себя несколько сложностей. Об этом заявил в воскресенье заместитель генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда в ходе дебатов в эфире телеканала NHK.

"Речь идет о дипломатии, касающейся территориального вопроса. У нас есть оппонент, также существует несколько сложных моментов. Поэтому я считаю необходимым продвигаться постепенно, шаг за шагом", — сказал он в ответ на слова представителя одной из оппозиционных партий о том, что последняя встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина в Москве 22 января не принесла видимых результатов.

"Правительство Японии не меняет своей базовой позиции, которая заключается в том, что четыре острова являются нашей исконной территорией", — добавил он. Хагиуда также не стал комментировать появлявшуюся в японских СМИ информацию о намерении Японии к июню 2019 года, когда в Осаке пройдет саммит G20, достигнуть общего соглашения с РФ по проблеме мирного договора.

В середине января на большой пресс-конференции по итогам 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что требования передать Японии южные Курильские острова противоречат обязательствам страны по Уставу Организации Объединенных Наций, в одной из статей которого написано о незыблемости итогов Второй мировой войны. По словам министра, Япония остается единственной страной в мире, которая не может признать эти итоги в полном объеме.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута Путиным и Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.