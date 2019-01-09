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Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией 

ТАСС + ещё 94 57 минут назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что США поддержат его усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая. Об этом, как сообщает в среду агентство Kyodo, заявил специальный советник главы японского правительства Кацуюки Каваи во вторник в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
"Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, — приводит агентство его слова. — Премьер-министр Абэ решительно настроен на подписание этого документа и разрешение территориального спора с Россией во время своего пребывания на посту главы правительства".
Абэ, как ожидается, посетит Россию во второй половине января. Перед этим 14 января консультации в Москве для подготовки его визита проведет глава японского МИД Таро Коно.
Ранее президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать двусторонние переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения.
В девятой статье декларации документа советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что признает этот документ, однако считает, что его положения нуждаются в уточнении и конкретизации.
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В мире , Азия , Видео , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , США , Япония
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