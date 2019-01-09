Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония хочет поддержки США для заключения мирного договора с Россией 

РИА Новости + ещё 98 31 минуту назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Токио рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, так как это станет противовесом растущему влиянию Китая, заявил Кацуюки Каваи — специальный помощник по внешней политике председателя Либерально-демократической партии, премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
"Японо-американский союз должен стать эффективным противодействием Китаю", — цитирует агентство Киодо слова Каваи, сказанные им в ходе лекции в Вашингтоне.
В этом контексте помощник Абэ заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в деле заключения мирного договора с Россией, так как это важно для противодействия Токио и Вашингтона Пекину.
Он назвал также "стратегическим" визит Абэ в Китай в октябре прошлого года, так как он способствовал "смягчению напряженности между Японией и Китаем" и заявил, что "Япония не собирается присоединятся к проекту Китая "один пояс — один путь".
Проблема мирного договора между Россией и Японией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В ноябре президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэпришли к соглашению об ускорении переговоров по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года.
Последние новости
У берегов Турции затонуло судно с россиянами на борту Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ
Комментарии752
В мире , Азия , Видео , Синдзо Абэ , Владимир Путин , ЛДПР , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испытали разрушительные гиперзвуковые снаряды142
В США заблокировали закон о санкциях против РФ88
Супруги из России загадочно погибли в Камбодже4
Из рабства в Испании спасли россиянок и украинок4
Минобороны РФ досталось 30 танков Т-34 из Лаоса
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение