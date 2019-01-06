Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.
По его словам, между Японией и США заключен договор о безопасности.
"Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", — сказал Абэ.
Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.
Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в обсуждении мирного договора с Россией.