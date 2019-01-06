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Страшная правда о России: миллионы на тайную пропаганду
Страшная правда о России: миллионы на тайную пропаганду

В мирном договоре Японии и России нашли выгоду для США 

Lenta.ru + ещё 68 1 час назад
Подписание мирного договора между Японией и Россией будет выгодно Вашингтону, у которого заключено соглашение о безопасности с Токио. Об этом в эфире телеканала NHK заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
По его словам, российско-японский договор положительно повлияет на региональную стабильность.
Абэ отметил, что территориальный вопрос не может быть решен, пока живущие на четырех островах россияне не согласятся с переходом части Курил к Японии. Премьер-министр уточнил, что подход японской стороны подразумевает достижение понимания по этому вопросу народов двух стран.
Синдзо Абэ также напомнил о переговорах глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, которые состоятся 14 января. После этого, отметил премьер-министр, он сам отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее 5 января Синдзо Абэ заявлял, что наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Предыдущая встреча Путина и Абэ состоялась в ноябре на саммите АСЕАН в Сингапуре. По результатам встречи российский лидер подтвердил, что японская сторона готова к диалогу о мирном договоре, к которому Москва и Токио не могут прийти уже более 70 лет. Основным препятствием для его подписания является нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи.
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Комментарии748
В мире , Азия , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , США , Япония
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