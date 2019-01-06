В мирном договоре Японии и России нашли выгоду для США

Подписание мирного договора между Японией Россией будет выгодно Вашингтону, у которого заключено соглашение о безопасности с Токио. Об этом в эфире телеканала NHK заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ

По его словам, российско-японский договор положительно повлияет на региональную стабильность.

Абэ отметил, что территориальный вопрос не может быть решен, пока живущие на четырех островах россияне не согласятся с переходом части Курил к Японии. Премьер-министр уточнил, что подход японской стороны подразумевает достижение понимания по этому вопросу народов двух стран.

Синдзо Абэ также напомнил о переговорах глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова , которые состоятся 14 января. После этого, отметил премьер-министр, он сам отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным

Ранее 5 января Синдзо Абэ заявлял, что наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.

Предыдущая встреча Путина и Абэ состоялась в ноябре на саммите АСЕАН в Сингапуре. По результатам встречи российский лидер подтвердил, что японская сторона готова к диалогу о мирном договоре, к которому Москва и Токио не могут прийти уже более 70 лет. Основным препятствием для его подписания является нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи.